​В Нижневартовском районе вынесли приговоры членам банды похитителей нефти

Нижневартовский районный суд вынес приговоры пяти членам организованной преступной группы за хищении нефти — от 2 лет 6 месяцев до 3 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Банда в июле 2017 года пытались похитить 17 тонн нефти из трубопровода АО «Самотлорнефтегаз», рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры. Для совершения преступления злоумышленники использовали грузовой автомобиль с цистерной. Довести умысел до конца похитителям помешали полицейские. Стражами порядка предотвращен ущерб нефтедобывающей компании на сумму более 180 тысяч рублей.

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