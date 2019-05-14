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​ТИК Нижневартовска разрешила провести референдум о передаче коммунальных предприятий в концессию

Слово за депутатами

Фото: n-vartovsk.ru
Фото: n-vartovsk.ru

Ходатайство активистов Нижневартовска о проведении референдума по передаче коммунальных предприятий города в концессию приняла территориальная избирательная комиссия (ТИК). Документы передадут в гордуму, окончательное решение должны принять депутаты. Об этом Znak.com рассказал организатор референдума Дмитрий Русов.

«Теперь решение о проведении референдума за нашей думой. Если она откажет жителям проявить волеизлияние, то это напрямую покажет заинтересованность депутатов в передаче главных коммунальных активов частным лицам. Ждем их решения», — отметил он.

В ходе референдума жителям города предложат ответить на два вопроса: согласны ли они с тем, чтобы передать муниципальные унитарные предприятия города Нижневартовска «Горводоканал» и «Теплоснабжение», в концессию? Из текста ходатайства убрали вопрос о повышении предельного индекса тарифов на коммунальные услуги, потому что организаторы посчитали его преждевременным.

В конце апреля ТИК Нижневартовска вернула документы о проведении референдума из-за того, что они не соответствуют требованиям федеральных законов и уставу города. Также ранее в администрации города состоялся круглый стол, на котором активисты и чиновники обсудили вопросы концессии. Стороны договорились регулярно встречаться и обсуждать детали концессионных соглашений. Кроме того, общественникам обещали экскурсии на предприятия ЖКХ, чтобы оценить состояние объектов.

Активисты настаивают на проведении референдума, так как полагают, что коммунальная концессия приведет к росту тарифов на услуги ЖКХ. В пресс-службе мэрии ИА СИА-ПРЕСС поясняли, что «передача в концессию частному бизнесу объектов ЖКХ вызвана необходимостью проведения мероприятий по строительству, модернизации и техническому перевооружению объектов ЖКХ за счет инвестиций».

Ранее по теме:
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СМИ: В Сургуте готовится передача объектов ЖКХ в концессию, что приведет к росту тарифов


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Сегодня в 08:58, просмотров: 506, комментариев: 0


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