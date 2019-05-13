​Житель Нижневартовска заказал наркотики из США. Ему грозит пожизненный срок

Таможенники нашли наркотики в посылке, пришедшей жителю Нижневартовска из США. В международном почтовом отправлении находилось наркотическое средство синтетического происхождения массой более 52 грамм.

«По факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере в отношении гражданина РФ Ханты-Мансийской таможней возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.229.1 Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Проводятся следственные действия», - сообщили заместитель начальника Ханты-Мансийской таможни Алексей Русанов.

В пресс-группе ведомства отметили, что запрещенное вещество обнаружили таможенники совместно со специалистами отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков № 3 Управления наркоконтроля УМВД России по Югре в Нижневартовске.