​В Нижневартовске из-за водителя, нарушившего правила, в ДТП пострадал 5-летний ребенок

В пятницу, 10 мая, около 13.55 на улице Героев Самотлора в Нижневартовске столкнулись автомобили Toyotaи Lada.

По данным отделения пропаганды городской Госавтоинспекции, авария произошла из-за того, что 34-летний водитель иномарки при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении отечественной легковушке.

«В результате происшествия телесные повреждения получил несовершеннолетний пассажир автомобиля Lada, пятилетний мальчик, который доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Ребёнок в момент происшествия находился в салоне с нарушением требований ПДД, перевозился без детского удерживающего устройства», — сообщили в ведомстве.