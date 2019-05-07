​Расследованием дела о гибели вартовчанина после драки на парковке торгового центра занялся СКР

Уголовное дело по факту гибели 51-летнего жителя Нижневартовска будут расследовать специалисты городского следственного управления СУ СКР по Югре. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, трагедия произошла 30 апреля. На парковке у торгового центра «Югра Молл» после рядового ДТП 26-летний участник аварии избил 51-летнего мужчину. Потерпевший был госпитализирован в тяжелом состоянии, врачам не удалось спасти его жизнь.

Изначально полицейские возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», но теперь оно будет переквалифицировано. «В настоящее время материалы уголовного дела поступили в следственный отдел по городу Нижневартовск следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Действия обвиняемого будут переквалифицированы на «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает до 15 лет лишения свободы», — добавили в ведомстве.

Ранее по теме:

В Нижневартовске мужчину избили до смерти из-за рядового ДТП на парковке у торгового центра

