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​В Нижневартовске мужчину избили до смерти из-за рядового ДТП на парковке у торгового центра

На парковке торгового центра «Югра Молл» в Нижневартовске рядовое ДТП обернулось трагедией. Один из участников аварии избил другого до такой степени, что он не оправился от травм. Об инциденте, случившемся вечером 30 апреля, сайту gorod3466 рассказал сын погибшего.

По словам собеседника агентства, его отец просто вышел из машины посмотреть, что произошло, в этот момент другой участник аварии накинулся на него с кулаками: «Мужчина нанес ему минимум шесть ударов, из-за чего тот упал». Пострадавший был госпитализирован, но скончался на следующий день.

По данным gorod3466, по факту драки возбуждено уголовное дело по статье «нанесение тяжких телесных повреждений». Получить официальный комментарий в пресс-службе городской полиции на момент публикации новости не удалось.


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Сегодня в 18:38, просмотров: 155, комментариев: 0


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