​В Нижневартовске вынуждено сел самолет, летевший в Норильск

Аэропорт Нижневартовска принял самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Норильск. По данным онлайн-табло авиагавани, рейс должен прибыть в пункт назначения в 17.30 по местному времени.

В Норильске в данный момент неблагоприятные метеоусловия. Местные СМИ со ссылкой на оперативные службы сообщают о выкатившемся за пределы взлетно-посадочной полосы Boeing-737 авиакомпании NordStar. Инцидент произошел в 13.25 (09.25 мск), по предварительным данным, из-за сильного бокового ветра. На борту находились 106 человек, о пострадавших не сообщается.

«Самолёт выкатился в торец взлётно-посадочной полосы, в сугроб. Причина - сложные метеоусловия. Всех пассажиров высадили. Пострадавших нет. Самолёт не повреждён», — цитирует пресс-службу авиакомпании Norilsk-tv.ru. По данному факту Заподно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку.