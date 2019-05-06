​Из-за трагедии в Шереметьево самолеты «Аэрофлота» в города Югры прибывают с задержками

Из-за крушения лайнера Superjet-100 в столичном аэропорту Шереметьево авиакомпания «Аэрофлот» внесла коррективы в расписание. На более позднее время перенесен прилет и вылет десятков рейсов.

В частности, отменен рейс в Нижневартовск, который должен был вылететь из Москвы 5 мая. Также 6 мая с задержкой прибудет на два часа прибудет рейс SU1472 — по данным онлайн-табло его прилет ожидается в 09.10.

В Сургут позже прибудут рейсы СУ1510 (в 09.13 вместо 03.00) и СУ1512 (09.49 вместо 06.50). Обратные рейсы в Шереметьево также отправятся с задержкой. Самолет, который должен был вылететь в столицу 6 мая в 04.45, отправится в пункт назначения в 20.40. Вылет восьмичасового рейса перенесен на 10.45.

5 мая в столичном аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет сообщением Москва-Мурманск. Жертвами авиакатастрофы стал 41 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.