​В Нижневартовске в ДТП пострадала школьница, переходившая дорогу по «зебре»

В понедельник, 29 апреля, около 13.30 на проспекте Победы в Нижневартовске в ДТП пострадала 9-летняя девочка. Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил 33-летний мужчина на Lada.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, пешеход, девочка 2010 года рождения, получила травмы», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.