​Нижневартовск вошел в топ-10 российских городов с самыми дешевыми загородными домами

В Нижневартовске средняя стоимость квадратного метра загородной недвижимости в марте 2019 года составила 23 806 рублей. За год цена снизилась на один процент. С такими показателями столица Самотлора оказалась в десятке российских городов с самими дешевыми загородными домами. Рейтинг составлен аналитиками Domofond.ru.

Дешевле всего можно купить недвижимость за городом в Кургане и Магнитогорске. Это — единственные российские города, где ценник составил менее 20 000 рублей за «квадрат». Дороже всего она продается в Сочи – в среднем за 79 948 рублей за квадратный метр (+9% за год). Второе и третье место занимают подмосковные города Химки (78 311 рублей, -4%) и Балашиха (66 235 рублей, -5%).

В Сургуте «квадрат» загородной недвижимости стоит 31 271 рублей. За год цена выросла на три процента.