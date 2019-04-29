В Югре ожидается ухудшение погоды — порывы ветра достигнут десяти метров в секунду, в некоторых районах температура воздуха опустится до -20 ºС. Информацию Ханты-Мансийского ЦГМС озвучила пресс-службе администрации Нижневартовска.

В столице Самотлора днем во вторник, 29 апреля, прошел снегопад, из-за которого ухудшилась дорожная обстановка и увеличилось количество мелких ДТП. Осадки ожидаются и в Сургуте. По прогнозу синоптиков, снегопады будут идти до четверга.

Стоит отметить, что на реке Обь лед проходит по территории Томской области, до границы с Югрой – более 400 километров. Предполагаемый срок вскрытия реки Обь в границах города Нижневартовска – 8 мая .