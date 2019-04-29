​В Нижневартовске автомобиль протаранил здание. Очевидцы утверждают, что водитель был пьян

В воскресенье, 28 апреля, на улице Дзержинского, 19 в Нижневартовске автомобилист протаранил здание. Водитель не справился с управлением, врезался в два автомобиля, а затем — в дом. Фотографии с места происшествия опубликованы в паблике «Привет, сей час Нижневартовск» во «ВКонтакте».

Очевидцы утверждают, что водитель был не трезв. В ДТП никто не пострадал. «Чуть двух детей не сбил. Когда вышел из машины, кое как на ногах стоял», — описал ситуацию один из свидетелей происшествия.

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.