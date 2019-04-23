​ТИК Нижневартовска не разрешила проведение референдума против повышения тарифов на услуги ЖКХ

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Нижневартовска вернула документы на проведение референдума против повышения тарифов на услуги ЖКХ инициативной группе. Регистрация не состоялась из-за того, что документы не соответствуют требованиям федеральных законов и уставу города. Организаторы референдума сообщили «Муксун.ФМ», что исправят ошибки и подадут заявку вновь.

Активисты, напомним, предлагают вынести на обсуждения два вопроса: «согласны ли вы на передачу коммунальной сферы Нижневартовска в концессию?»; «согласны ли вы на превышение предельного индекса коммунальных тарифов в Нижневартовске с июля 2019 года?». Заявка на проведение референдума была подана 8 апреля.

На минувших выходных в администрации города состоялся круглый стол, на котором активисты и чиновники обсудили эти вопросы. Ее результатом стала договоренность о проведении тематических встреч, на которых будут озвучены все цифры и расчеты по планируемым концессионным соглашениям, а также экскурсий на предприятия ЖКХ, чтобы оценить состояние объектов.

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