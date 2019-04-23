​В Нижневартовске во дворе дома сбили пешехода

В понедельник, 22 апреля, в 20.27 в Нижневартовске в ДТП пострадал 18-летний пешеход.

«Мужчина, управляя автомобилем Toyota, двигаясь в жилой зоне, по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении пешеходу, в результате чего совершил наезд на пешехода, юношу 2001 года рождения, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате происшествия, пешеход получил телесные повреждения», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы.

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