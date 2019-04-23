​В Нижневартовске несколько дней будут проверять работу сирен. Горожан просят сохранять спокойствие

В Нижневартовске с 23 по 26 апреля проверят работу электросирен. Их запуск будет осуществляться в любое время с 9.00 до 17.00, предупреждает горожан пресс-служба администрации города.

«Проверка будет осуществляться неоднократно в течение рабочего дня. Проверка проводится в плановом режиме в рамках годового технического обслуживания оборудования территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения», — уточнили в мэрии.

В начале апреля электросирены звучали во всех городах Югры. В Сургуте их работу проверяли 4 апреля. Несмотря на то, что ведомства и СМИ заранее предупреждают горожан о проверке, во время звукового оповещения городские паблики пестрят сообщениями встревоженных горожан.