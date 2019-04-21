В Нижневартовском районе построят 14 квадратных тысяч метров жилья

В 2019 году в Нижневартовском районе планируется построить 13,8 тысяч квадратных метров благоустроенного жилья. 8 тысяч из них приобретут в муниципальную собственность, что улучшит жилищные условия 164 семьям.

В районной администрации отмечают, что за последние пять лет в поселениях введено более 66 тысяч квадратных метров жилья. За 4 года ключи от новых квартир получили 902 семьи.

Кроме того, на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 2018 году из бюджета района направлено более 47 млн рублей по обращениям граждан проведён капитальный ремонт 22 жилых домов. Участие в приёмке жилья принимают жители поселений.