​В администрации Нижневартовска прокомментировали возможный референдум против повышения коммунальных тарифов

Решение о проведении в Нижневартовска референдума против повышения тарифов на услуги ЖКХ будет принято 22 апреля на заседании Территориальной избирательной комиссии. Сейчас идёт проверка документов, поданных инициативной группой, на соответствие избирательному законодательству. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в департаменте общественных коммуникаций администрации города.

Там добавили, что размер роста тарифов на данный момент не определен, так как концессионное соглашение еще не заключено.

«Передачи в концессию частному бизнесу объектов ЖКХ вызвана необходимостью проведения мероприятий по строительству, модернизации и техническому перевооружению объектов ЖКХ за счет инвестиций. Инвестор намерен вложить 4,4 миллиарда рублей. На протяжении всего действия концессионного соглашения объекты ЖКХ будут находить в муниципальной собственности, концессия — это долгосрочная аренда. Все условия соглашения будут четко прописаны в документе. За несоблюдение соглашения предусмотрена ответственность, в том числе уголовная, а также возможность возврата объектов ЖКХ в управление муниципалитета», — напомнили в департаменте.

В Нижневартовске группа активистов выступает против передачи коммунальных муниципальных предприятий города в концессию, так как это приведет к росту тарифов на услуги ЖКХ. В городе в конце марта прошел митинг, 8 апреля была подана заявка на проведение референдума. Накануне стало известно, что с такими же требованиями выступают активисты Радужного.

Кроме того, агентство «Регнум» сообщило, что передача объектов ЖКХ в концессию готовится и в Сургуте.

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