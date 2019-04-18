​В Нижневартовском районе пьяный подросток угнал ВАЗ

В Нижневартовском районе задержан 15-летний подросток, которого подозревают в угоне ВАЗ-2121.

О преступлении в полицию сообщил владелец автомобиля, который не нашел его припаркованным во дворе. Вскоре стражи порядка нашли и машину, и угонщика.

«15-летний подросток признался, что угнал данный автомобиль. Свое поведение он объяснил тем, что хотел покататься, а также тем, что в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в пресс-службе МО МВД России «Нижневартовский».

Теперь юноше грозит до пяти лет лишения свободы. Его родителей оштрафовали за то, что он употреблял алкоголь. Материалы направлены для рассмотрения на Комиссию по делам несовершеннолетних.