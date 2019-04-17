​В Нижневартовском районе в ДТП погиб человек

В среду, 17 апреля, в 16.25 на 154 километре автодороги «Нижневартовск — Радужный» в ДТП погиб человек. По предварительным данным, 23-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет.

«В результате происшествия один пассажир погиб на месте. Установлено, что в автомобиле находилось четыре человека. По результатам медицинской экспертизы установлено, что водитель был трезв», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.