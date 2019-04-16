​17 апреля на Оби в Нижневартовском районе начнут взрывать лед

В среду, 17 апреля, на реке Обь начнут взрывать лед. Работы пройдут в районе деревни Соснино и села Былина в Нижневартовском районе. Местных жителей просят сохранять спокойствие.
«Взрывные работы по разрушению и ослаблению льда спасатели учреждения «Центроспас-Югория» будут проводить до 24 апреля 2019 года», — уточнили в пресс-службе учреждения.
10 апреля лед взорвали на реке Иртыш в районе села Реполово Ханты-Мансийского района.
Как ранее сообщало ИА СИА-ПРЕСС, для подрыва льда на реках Югры приготовлено три тонны взрывчатки.