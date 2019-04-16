​17 апреля на Оби в Нижневартовском районе начнут взрывать лед

​Трамвай желаний

Еще одна трасса для трамвая – разделительная полоса улицы Мира. Например, от Киртбая по Ленина мимо Сургутнефтегаза, на Мира, оттуда на Пролетарский проспект. Что касается теплотрассы, идущей местами по центру улиц, то над ними как раз можно пустить эстакаду