​Общественники Нижневартовска платят пять тысяч рублей за поимку граффитчиков, рекламирующих наркотики

Активисты РОО «Страна без наркотиков. Югра» из Нижневартовска борются с граффитчиками, наносящими на стены города рекламу наркотических средств, необычным способом. Они платят пять тысяч рублей тем, кто поможет поймать «художников» по имеющимся видеозаписям и скринам с них.

«Анонимность гарантируется! Сдать барыгу не стремно!» — пишут в своей группе в соцсети общественники.

Председатель РОО «Страна без наркотиков. Югра» Эдуард Гиниатуллин рассказал СИА-ПРЕСС, что вартовчане и без денежного вознаграждения ралы помочь активистам: «В этом случае дело касается красоты и эстетического вида города, в котором мы живем и поэтому предлагаем вознаграждение за «граффитчиков». За все время такой практики, всего три раза выплачивалось вознаграждение за данные, которые привели потом к задержанию довольно крупных торговцев. В основном информация поступает бесплатно, многие предпочитают анонимно».

Общественник также отметил, что средства на вознаграждение выделяются из взносов членов организации. В прошлом году активистам таким образом удалось поймать четверых граффитчиков. «По закону привлечь к ответственности не получается, нет никакого наказания за это. Где-то попросили затереть сделанные надписи, где-то вполне доходчиво и убедительно объяснили. Без физического воздействия», — пояснил Гиниатуллин.