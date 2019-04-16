В понедельник, 15 апреля, около 19.10 в Нижневартовске в ДТП пострадал велосипедист.

«Мужчина 1964 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, при завершении маневра проезд через перекресток, по предварительным данным, совершил наезд на велосипедиста, мужчину 1970 года рождения, который пересекал проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия, велосипедист получил телесные повреждения», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки в округе зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы.