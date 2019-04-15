​В Нижневартовске посреди оживленной улицы сгорела BMW X5

Днем в понедельник, 15 апреля, в Нижневартовске на перекрестке улиц Омская и Маршала Жукова сгорел автомобиль BMW X5.

«Сообщение о пожаре поступило в 13.39. Пожар локализован в 13.47, ликвидирован в 14.00. К тушению пожара от МЧС России привлекалась одна единица техники, четыре человек личного состава. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Судя по снимкам в соцсетях, автомобиль восстановлению не подлежит.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в Югре от огня пострадали пять транспортных средств.