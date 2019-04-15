​Вартовчанка отдала мошенникам 2,4 млн рублей в надежде на компенсацию в 13 млн

Жительница Нижневартовска перечислила мошенникам 2 миллиона 398 тысяч рублей в надежде получит более весомую компенсацию.

Еще в 2016 году она через сайт заказывала биологические добавки. В марте 2019 года к ней обратилась неизвестные лица, заявив, что ей положена компенсация в 13 миллионов рублей.

По словам мошенников, БАДы, которые она приобрела ранее были подделкой, а фирма, осуществляющая продажу биологических добавок, в настоящее время признана мошенниками и в отношении ее руководителей возбуждено уголовное дело.

Женщина согласилась перевести деньги на оплату адвоката для продвижения дела. После чего сделала еще несколько переводов на оплату различных услуг. Таким образом она перечислила на счета мошенников более 2 миллионов рублей.