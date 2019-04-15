​Полиция Югры проводит проверку после заявления задержанных при врезке в нефтепровод о пытках

УМВД Югры проводит проверку по обращению адвоката Хамзата Израилова о том, что его клиенты подвергались пыткам со стороны силовиков. Об этом ИА СИА-ПРЕСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управлением Министерства внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре проводится проверка по обращениям адвоката Хамзата Израилова о препятствовании получения юридической помощи и о применении физической силы в отношении его клиентов, задержанных 30.03.2019 г. в Нижневартовске по подозрению в совершении кражи углеводородного сырья. До настоящего времени проведение проверки не окончено. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос редакции за подписью заместителя начальника полиции Андрея Шабашова.

Ранее Хамзат Израилов рассказал ИА СИА-ПРЕСС, что его доверители были госпитализированы после допроса. Проверку по обращению адвоката проводит также прокуратура города.

30 марта в Нижневартовске была задержана группа лиц, подозреваемых в краже нефтепродуктов. В пресс-службе УМВД Югры сообщали, что операция проходила при силовой поддержке росгвардейцев. Предварительно установлено, что ущерб от вменяемых задержанным преступных деяний составил свыше 250 000 рублей.

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