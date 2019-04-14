​В Нижневартовске произошел пожар в жилом доме

Вечером в субботу, 13 апреля, в Нижневартовске произошел пожар в квартире жилого дома на проспекте Победы.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 23.47. На месте происшествия работали четыре пожарных расчета. Ликвидировать пожар удалось за десять минут. «Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

По данным Telegram-канала «Сейчас/Нижневартовск», пожар произошел в квартире на втором этаже. В результате поврежден балкон по всей площади и закопчена комната. Пострадавших нет.