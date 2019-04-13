​В Нижневартовске готовится к открытию дом-интернат для инвалидов и престарелых граждан

В Нижневартовске уже в ближайшее время начнет работу дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов. На данный момент идет лицензирование предприятия.

Отметим, что ранее престарелые граждане и инвалиды направлялись в Тюменскую область в специальный дом-интернат. Теперь эти югорчане смогут остаться на родной земле.

В доме-интернате Нижневартовска будут также принимать и лиц без определенного места жительства. Правда на срок до года. Для этой категории населения специально выделен первый этаж трехэтажного здания интерната.