​Мэрия Нижневартовска начала прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк»

В этом году 9 мая по Нижневартовску традиционно пройдет «Бессмертный полк». Для коллективов, желающих принять участие в акции, открыт прием заявок.

«Коллективам, желающим принять участие в акции, необходимо не позднее 22 апреля направить соответствующую информацию одним из способов: по электронному адресу: 9may@n-vartovsk.ru; по телефону 27-20-30; на бумажном носителе по адресу: улица Маршала Жукова, 38-А, кабинет № 20. В заявке необходимо указать (сообщить) полное наименование организации (предприятия), деятельность, примерное количество участников, ФИО, контактные данные лица, ответственного за формирование колонны», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Начнется шествие в 12.00. Присоединиться к нему может каждый.

На День Победы в столице Самотлора запланирована обширная праздничная программа: парад военизированной техники, шествие, для горожан будут работать концертные площадки. Они разместятся на площади Нефтяников, у Дворца культуры «Октябрь», а также у монумента «Флаг города». Завершит День Победы праздничный фейерверк.