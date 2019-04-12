​Первый югорчанин, побывавший на МКС, поздравил земляков с Днем Космонавтики

Космонавт-испытатель Роскосмоса Сергей Рыжиков поздравил жителей Югры с Днем Космонавтики. Поздравление опубликовано на личной страницы губернатора округа Натальи Комаровой в Instagram.

«Дорогие югорчане, земляки, я, космонавт Сергей Рыжиков, выпускник школы №12 города Нижневартовска, от всей души поздравляю вас со Всемирным днем авиации и космонавтики. Желаю вам множества счастливых звезд на небе, которые приведут вас к успеху на земле. Космического настроения, здоровья вселенского, невероятных открытий и новых поглощающих глубин Галактики. Удачи», — сказал Рыжиков.

Стоит отметить, что осенью 2018 года Сергей Рыжиков удостоен Золотой звезды Героя России. Первый югорчанин, побывавший в космосе, провел 173 дня в космической экспедиции в составе экипажа транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02». Он вернулся на землю 10 апреля 2017 года.