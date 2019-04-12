​Двух вартовчан ждет суд за похищение человека: связали скотчем и стреляли в его сторону

Прокуратура Нижневартовска направила в суд уголовное дело в отношении двух 27-летних местных жителей, которых обвиняют в похищении человека. Похитители увезли жертву на машине в СОТ, связали скотчем и для устрашения стреляли в его сторону из сигнального револьвера.

Преступление совершено 25 января. «Злоумышленники, поместив потерпевшего в автомобиль под предлогом разговора, увезли последнего в один из садово-огороднических товариществ, где удерживали против его воли, связав руки скотчем. При этом, по пути следования в автомобиле обвиняемые высказывали угрозы применения насилия, а именно причинение телесных повреждений, а также с целью подавления воли к сопротивлению и активным действиям произвели выстрел в сторону потерпевшего из сигнального револьвера», — рассказали об обстоятельствах дела в городской прокуратуре.

Злоумышленники были задержаны в тот же день и помещены под стражу. Им грозит до 12 лет лишения свободы.