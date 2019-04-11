​В Нижневартовске на одном перекрестке за минуту случилось два ДТП: пострадала пешеход и столкнулись три машины

В Нижневартовске на перекрестке улиц Нефтяников и Интернациональная за одну минуту случилось две автоаварии, в одной из которых пострадала женщина-пешеход.

Видео с камер наружного наблюдения опубликовано в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте» 11 апреля. На нем запечатлено, как водитель микроавтобуса, поворачивая налево, решил объехать остановившиеся машины и сбил женщину. Буквально через минуту в нескольких метрах от места первого происшествия столкнулись три автомобиля.

К пострадавшей тут же подошли прохожие, чтобы оказать помощь. Судя по всему, пешеход не получила серьезных травм — она самостоятельно ушла с проезжей части. Владельцы внезапно образовавшегося «паровозика» понесли только материальный ущерб.

Официального комментария по факту ДТП на момент публикации новости получить не удалось.