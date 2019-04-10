​Жителей Таджикистана пытались несанкционированно вывезти из Югры на автобусах с неисправными тормозами

Сотрудники ОГИБДД Нижневартовска во время профилактического мероприятия по проверке пассажирского транспорта отменили три автобусных рейса в Таджикистан из-за того, что перевозка осуществлялась нелегально, а в самих машинах были обнаружены неисправности.

Три автобуса, следующие по маршруту «Нижневартовск - Худжанд», были остановлены на трассе «Сургут - Нижневартовск» в период с 4 по 7 апреля.

«При проверке данных автобусов выявлены недостатки. В первую очередь, данные передвижения являлись несанкционированными, маршрут движения автобусов не согласован с органами власти. У двух автобусов из трех выявлена неисправность тормозной системы транспортного средства, что угрожало безопасности находящихся в салоне автобуса пассажиров. Кроме этого, установленные в транспортных средствах тахографы, отвечающие за соблюдение водителем режима труда и отдыха, были неисправны. У одного из водителей водительское удостоверение не соответствовало конвенции по безопасности дорожного движения», — рассказали в отделении пропаганды городского ведомства.

Из-за нарушений международную перевозку отменили, а транспортные средства задержаны и помещены на стоянку для дальнейшего разбирательства.

«Призываем пассажиров к проявлению большей ответственности при выборе перевозчика, который сможет обеспечить безопасность вашего передвижения», — отметили в Госавтоинспекции города.