​В Нижневартовске откроется новый филиал детской поликлиники 

Сегодня в столице Самотлора проживает более 66 тысяч детей. И год от года их число растет, а вот поликлиник детских больше не становится. Как итог – очереди к педиатрам и узким специалистам. Сейчас в Нижневартовске работает 73 педиатрических участка с численностью детей более 800 человек на каждом участке.

Одно из решение проблемы – открытие нового филиала детской поликлиники. Помещение для него готово. Филиал будет располагаться в одном из новых микрорайонов Нижневартовска. Ориентировочно дата открытия – июнь –июль этого года. Новый филиал поможет разгрузить другие детские поликлиники. Подробности рассказал депутат думы Югры от Нижневартовска Сергей Великий.

"Открытие нового Филиала — еще один шаг к избавлению от очередей в поликлиниках. Кроме того, требуется полностью решить проблему узких специалистов, в которых так нуждается Нижневартовск. В прошлом году для улучшения укомплектованности учреждения врачебными кадрами направлены на целевое обучение в вузы – 7 человек, в ординатуру – 6 человек, принято на работу за год 19 врачей, - комментирует ситуацию Сергей Великий. – С вводом в городе первого доходного дома, у медучреждений Нижневартовска появилась возможность приглашать приезжих специалистов. И первые врачи уже заселились в дом".

Парламентарий акцентировал внимание еще на один факт. Учитывая, данные общей заболеваемости детей за последние три года, можно сделать следующие выводы: первое место занимают болезни органов дыхания, второе место - инфекционные заболевания, третье место - болезни органов пищеварения.

"Факты есть. И надо с ними работать. В Нижневартовске, например, открыта первая в Югре виртуальная школа для детей, страдающих сахарным диабетом. Ее учениками стали и родители. Возможно, стоит открыть еще и новые направления по тем заболеваниям, которые лидируют", - отметил Сергей Великий.