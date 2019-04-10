​В Нижневартовске во дворе дома молодой водитель сбил первоклассницу

Во вторник, 9 апреля, около 19.00 в Нижневартовске во дворе дома на улице Пионерская в ДТП пострадала первоклассница.

«Юноша 1997 года рождения, управляя автомобилем Lada, двигаясь по внутридворовому проезду на улице Пионерская, по предварительным данным, допустил наезд на пешехода, девочку 2011 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия, пешеход получила телесные повреждения», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

В ведомстве отметили, что это — единственная автоавария, зарегистрированная на территории округа 9 апреля.