​В Нижневартовске в ДТП пострадали два человека

Вечером в понедельник, 8 апреля, в Нижневартовске столкнулись Hyundai и Nissan, пострадали два человека. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что 30-летний водитель японской иномарки нарушил правила дорожного движения.

«Водитель, мужчина 1989 года рождения, при проезде перекрестка неравнозначных дорог, по предварительным данным, не уступил транспортному средству Hyundai, пользующемуся преимуществом, и допустил столкновение с автомобилем , под управлением водителя, мужчины 1995 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия, телесные повреждения получил водитель и пассажир, автомобиля Hyundai», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры .

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.