​В Нижневартовске задержан приезжий с крупной партией наркотиков

В Нижневартовске задержан 25-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

«При задержании и личном досмотре у мужчины были обнаружены и изъяты три пакетика с неизвестным веществом. Далее, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, на территории одного из ГСК, были обнаружены и изъяты еще три пакетика с аналогичным веществом. Согласно заключению специалистов экспертно-криминалистического отдела – данное вещество является наркотическим средством – PVP общей массой 363,971 грамма», — рассказали в пресс-службе городской полиции.

Известно, что мужчина приезжий. Стражам порядка он пояснил, что нуждается в денежных средствах и поэтому решил заработать нелегальным, как ему показалась, быстрым путем. Сейчас он помещен под арест.