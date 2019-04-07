​В Нижневартовске на одном перекрестке произошло два ДТП за день. Один человек умер и один пострадал

В субботу утром в Нижневартовске на перекрёстке улиц Ленина и Дружбы народов водитель кроссовера совершил ДТП, въехав в стоявшие перед ним автомобили, сообщает «К-Информ». Как оказалось, мужчине стало плохо за рулем, и он потерял сознание. Приехавшая скорая не смогла спасти мужчину, он умер в машине реанимации.

Вечером на том же перекрестке водитель легкового автомобиля сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу. Не дав ей завершить переход, он начал движение и совершил наезд. Женщина в тяжёлом состоянии была госпитализирована.