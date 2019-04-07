В Нижневартовске более двадцати медицинских сестер прошли обучение по уходу за тяжелобольными людьми в Школе сестер милосердия, организованной благотворительным фондом «Океан жизни». Практические занятия провели преподаватели московской Школы патронажного ухода «Внимание и забота», которые прошли стажировку в хосписах Германии. Обучение проходило по международным стандартам. На практических занятиях упор делался на два ключевых момента: не причинить боль пациенту и не нанести вред здоровью ухаживающего. Помимо младшего и среднего медперсонала на практических занятиях присутствовали и старшие медицинские сестры отделений больницы.
Медсестры больниц Нижневартовска прошли обучение по международным стандартам
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