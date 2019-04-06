​Завтра в Нижневартовске пройдет «Вороний день — Ворна Хатл»

Завтра в спорткомплексе «Радуга» с 13 до 16 часов пройдет молодежная акция «Вороний день — Ворна Хатл», в которой примут участие коренные малочисленные народы Севера.
В программе мероприятия:
- творческий марафон национальных фольклорных коллективов;
- катание на оленьих упряжках;
- дегустация национальной кухни;
- выставка-продажа национальной продукции;
- традиционный конкурс на лучшее гнездо вороны;
- мастер-классы по изготовлению куклы акань и кукол «Ворона»;
- традиционные игры народов Севера;
- инсталляция традиционного быта обско-угорских народов.
В Сургуте появилась община Карачаево-Черкесской Республики. О ее работе расскажет глава объединения Ирина Мураткова // ONLINE 8 июля в 10.00