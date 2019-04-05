​В Нижневартовске двое пьяных мужчин порезали друг друга

В Нижневартовске в одной из квартир на Чапаева, 49, двое мужчин подрались и покалечили друг друга. Как рассказали СИА-ПРЕСС в пресс-службе УМВД по Югре, они были в состоянии «глубокого опьянения».

Оба дебошира в больнице. После того, как будет выяснена тяжесть увечий, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тем временем паблик «Сейчас Нижневартовск» сообщает, что у мужчин «серьезные ножевые ранения: у одного перерезано горло, у второго рука. Удары скорее всего были нанесены разбитым горлом от бутылки».