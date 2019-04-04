​В Нижневартовске под суд пойдут 12 членов банды наркоторговцев

Прокуратура Югры передала в суд с обвинительным заключением уголовное дело в отношении 12 членов членов организованной группы, занимавшихся незаконным сбытом наркотических средств.

Банда орудовала в Нижневартовске с декабря 2017 года.

«В данную группу вовлечены 16 участников, в чьи обязанности входило получение партий наркотиков и дальнейшее их размещение в тайниках-закладках. Деятельность преступной группы пресечена сотрудниками ОКОН УМВД России по Нижневартовску и ОБНОН №3 УНК УМВД России по ХМАО-Югре. В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Из незаконного оборота изъято более двух килограммов наркотических средств синтетического происхождения. Общая сумма преступного дохода от продажи наркотических средств составила почти два миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры округа.

Уголовные дела в отношении четверых участников ранее выделены в отдельное производство. Они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и также направлены в суд для рассмотрения в порядке особого производства.