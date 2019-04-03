​В Нижневартовске на перекрестке столкнулись две машины. Одна из пассажирок получила травму головы

В Нижневартовске произошло ДТП на перекрестке улиц Интернациональной и Зимней. Как сообщает «Сейчас | Нижневартовск», после столкновения легковушек Honda и Hyundai в одной из машин был заблокирован человек, его вытаскивали прибывшие на место спасатели. Известно о том, что пострадала 31-летняя девушка – она получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. С ней в машине был муж, который не получил серьезных повреждений и не стал ложиться в больницу.