​В Нижневартовске сменился глава департамента экономики

Директором департамента экономики администрации назначена Ильяна Багишева, ранее занимавшая должность начальника управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города. На этом посту она сменила Елену Швец, вышедшую на пенсию, сообщили ИА СИА-ПРЕСС в пресс-службе городской мэрии.

Известно, что Багишева пришла в администрацию в 2016 года на должность начальника управления по потребительскому рынку. До этого она работала финансовым директором в ООО «СтимулТрансСервис».