​В Нижневартовске ветер снес крышу многоквартирного дома

Днем во вторник, 2 апреля, в поселке Дивный Нижневартовска штормовой ветер снес крышу многоквартирного дома №5 на улице Молодежная. К счастью, от летающих по двору профлистов никто не пострадал.

«Сейчас управляющая компания своими силами ведет восстановление. За домом закреплён мастер ЖЭУ, он контролирует ситуацию. Сегодня определится подрядчик, который займётся ремонтом кровли. Завтра ремонт должен быть завершён», — сообщили ИА СИА-ПРЕСС в МУП Нижневартовска «ПРЭТ-3».

Жильцы дома рассказали ОТРК «Югра», что уже это уже второй подобный случай: два года назад ветром также оторвало часть кровли.

Стоит отметить, что вчера на Югру обрушился очень сильный ветер — его порывы достигали 25 метров в секунду. По прогнозу синоптиков, сегодня в округе будет спокойнее: порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.