​Вартовчанин, «заминировавший» рейсовый автобус, заплатит 250 тысяч рублей штрафа

46-летний житель Нижневартовска признан городским судом виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Преступление мужчина совершил в июле 2017 года. «Будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в салоне рейсового автобуса, следующего маршрутом Излучинск-Нижневартовск. Из хулиганских побуждений, с целью вызвать панику у пассажиров, сообщил о заложенной в салоне автобуса бомбе», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Для проверки слов нарушителя были задействованы силы и средства различных органов и ведомств, но взрывного устройства найдено не было.

За неудачную шутку вартовчанину придется заплатить штраф — 250 тысяч рублей.