​Вартовчанин, ограбивший подростка 10 лет назад, скрывался от наказания на родине в украинской тюрьме

В Нижневартовск для отбытия наказания доставили 27-летнего россиянина, который в 2009 году ограбил подростка. Тогда еще несовершеннолетний отобрал у ребенка телефон стоимостью восемь тысяч рублей, высказывая при этом угрозы и применив насилие. Суд приговорил грабителя к двум годам колонии общего режима.

Сразу после вынесения приговора осужденный скрылся и был объявлен в розыск.

«В последующем он установлен на территории Украины, где отбывал наказание по приговору украинского суда. По ходатайству прокуратуры округа, Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в компетентные органы Украины запрос о выдаче осужденного, который в июле 2016 года удовлетворен. После отбытия наказания в Украине, в феврале 2019 года он передан в Российскую Федерацию и в марте прибыл на территорию округа. В ближайшее время он будет направлен в исправительную колонию для отбывания наказания», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Югры.