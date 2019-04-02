​Прокуратура Нижневартовска начала проверку по заявлению о пытках задержанных при врезке в нефтепровод

Адвокат задержанных в Нижневартовске по подозрению в краже нефтепродуктов Хамзат Израилов заявил, что его клиенты подвергались пыткам в здании полиции. Соответствующие жалобы юрист направил в прокуратуру Югры и СУ СКР по округу.

В пресс-службе прокуратуры Югры ИА СИА-ПРЕСС подтвердили получении жалобы от Израилова. По ней уже проводится проверка городским надзорным ведомством. В пресс-службе СУ СКР по Югре обещали прокомментировать эту ситуацию после получения официального запроса.

В интервью ИА СИА-ПРЕСС Израилов рассказал, что утром 31 марта четверо из восьмерых доставленных в отдел были госпитализированы. «Люди избиты очень сильно. Били по ногам. Одного человека пытали, завязывали руки скотчем, выламывали руки, надевали на голову полиэтиленовый пакет. Медицинские заключения мне пока не предоставили», — уточнил юрист.

В пресс-службе окружного управления Росгвардии на соответствующий запрос агентства сообщили, что в ходе задержания подозреваемыми было оказано сопротивление: «Сотрудники Росгвардии действовали исключительно в рамках законодательства».

Однако Израилов подчеркивает: «В Росгвардии говорят, что они получили травмы, оказывая сопротивление при задержании. Но почему-то все забывают, что их пытали уже в здании полиции, когда их привезли. Когда я зашел туда, все стояли у стенки с широко раздвинутыми ногами, практически на шпагате, хотя, я не думаю, что они все являются спортсменами-гимнастами. По словам избитых, в них стреляли из травматических пистолетов». Он также указал на то, что его клиентам препятствовали в получении юридической помощи.

Группа лиц, подозреваемых в краже нефтепродуктов, была задержана в Нижневартовске на минувших выходных. В пресс-службе УМВД Югры сообщали, что операция проходила при силовой поддержке росгвардейцев. Предварительно установлено, что ущерб от вменяемых задержанным преступных деяний составил свыше 250 000 рублей.

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