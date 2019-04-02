​В Нижневартовском районе приезжий убил иностранца и утопил его в туалете

Следователи Нижневартовского района расследуют жестокое убийство иностранца. Тело 52-летнего гражданина Киргизской Республики с признаками насильственной смерти найдено утопленным в деревянном туалете на территории производственной базы.

Подозреваемый в преступлении уже установлен. Это — 53-летний житель Калининградской области.

«По версии следствия, некоторое время назад подозреваемый и потерпевший работали и проживали на территории производственной базы. В феврале 2019 года между мужчинами во время совместного распития спиртного произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес потерпевшему несколько ножевых ранений, а потом принял меры к сокрытию тела. После совершения убийства подозреваемый говорил другим работникам базы, что потерпевший уехал работать на другой объект», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Калининградец успел уехать из округа, но в конце марта был задержан оперативными сотрудниками полиции в Омской области. В данный момент он заключен под стражу.