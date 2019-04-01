​Вартовчанка прописала в своей квартире 116 мигрантов

37-летняя жительница Нижневартовска стала фигуранткой уголовного дела за фиктивную прописку иностранных граждан. Женщина прописала в своей квартире 116 мигрантов.

«Проводя оперативные мероприятия, направленные на профилактику преступлений и правонарушений в сфере миграционных процессов, сотрудники УМВД России по Нижневартовску выявили местную жительницу 1982 года рождения, которая зарегистрировала у себя 116 иностранных граждан без права предоставления им данного жилищного помещения. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 322.3 УК РФ», — сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Вартовчанке крупный штраф, принудительные работы или лишение свободы до трех лет. Наказание определит суд.