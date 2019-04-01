​В Нижневартовске водитель на Audi проехал на «красный» и протаранил Mercedes

В Нижневартовске в субботу, 30 марта, в столкновении автомобилей Audiи Mercedes пострадали два человека. Авария на перекрестке улиц Интернациональная и Северная произошла из-за того, что 27-летний водитель Audi выехал на запрещающий сигнал светофора, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры. Травмы получили оба водителя.

«С 29 по 31 марта на территории округа зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек получили травмы», — уточнили в ведомстве.